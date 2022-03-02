بايدن: حرب بوتين متعمدة وغير مبررة

وجاء في مقتطفات من خطاب بايدن حول «حال الاتحاد»، الذي سيلقيه قرابة التاسعة ليلاً إنّ «حرب بوتين كانت متعمّدة وغير مبرّرة. لقد رفض الجهود الدبلوماسية.
لقد اعتقد أنّ حلف شمال الأطلسي لن يردّ. اعتقد أنّه قادر على زرع الشقاق بيننا هنا في عقر دارنا. بوتين كان مخطئاً. نحن كنّا مستعدّين».
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