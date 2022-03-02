بايدن: حرب بوتين متعمدة وغير مبررة

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير ردّ الفعل القوي والموحّد للغرب على غزو قواته لأوكرانيا.

وجاء في مقتطفات من خطاب بايدن حول «حال الاتحاد»، الذي سيلقيه قرابة التاسعة ليلاً إنّ «حرب بوتين كانت متعمّدة وغير مبرّرة. لقد رفض الجهود الدبلوماسية.

لقد اعتقد أنّ حلف شمال الأطلسي لن يردّ. اعتقد أنّه قادر على زرع الشقاق بيننا هنا في عقر دارنا. بوتين كان مخطئاً. نحن كنّا مستعدّين».