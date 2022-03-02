عاجل | أوروبا تتحرك لحماية نفسها لما بعد كييف

يبدو أن المساعدات العسكرية، التي أرسلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، لوقف المد الروسي لا تكفي، ففي حين استبعد الاتحاد الأوروبي دعم كييف بالطائرات الحربية، واكتفى ببعض الأسلحة الخفيفة والثقيلة نسبيا، قرر «الناتو» إرسال المئات من القوات الإضافية إلى أوروبا الشرقية حماية لأراضيها، من هجوم روسي محتمل في ظل تقارير غربية، تؤكد سقوط كييف قريبا. مخاوف الناتو في أوروبا الشرقية - 40 ألف جندي كقوة رد في دول أوروبا الشرقية - 100 طائرة مقاتلة في حالة تأهب قصوى - 120 سفينة من بينها ثلاث مجموعات من حاملات الطائرات - قوات إضافية إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا



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