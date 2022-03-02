ماكرون يعقد الجلسة الثالثة لمجلس الدفاع

وماكرون الذي تولّت بلاده في يناير الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كثّف الاجتماعات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية في محاولة للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرنيا وإلى حلّ للنزاع.
وتحدّث ماكرون هاتفيًا الثلاثاء مع زعماء الهند واليابان وأذربيجان وفنلندا وليتوانيا.
وتشارك فرنسا في العقوبات الغربية ضدّ روسيا وتخطّط لتزويد أوكرانيا معدّات دفاعية لم تكشف نوعها بدقة.
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