3 مليارات دولار مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا

وقال البنك في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي «نجهّز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ ببدفعة سريعة لا تقلّ عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها».
مشيراً إلى أنّ هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة بقيمة 200 مليون دولار ستخصّص «للصحة والتعليم».
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