آبل تعلق بيع منتجاتها في روسيا

وجاء في بيان للشركة نشرته وسائل إعلام أمريكية «لقد قرّرنا تعليق مبيعات كل منتجاتنا في روسيا».
وأوضحت الشركة «الأسبوع الماضي، أوقفنا التصدير إلى قناة مبيعاتنا في البلاد».
وياتي ذلك بعدما تحركت أهم مواقع الإنترنت من «يوتيوب» و«فيسبوك» إلى شركتي «تيك توك» و«مايكروسوفت» للحد من الوصول الى المنافذ الإخبارية الروسية المرتبطة بالدولة، والتي تواجه اتهامات بالتضليل بشأن غزو موسكو لأوكرانيا.
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