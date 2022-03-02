بوتين يصدر قرارا بمنع خروج العملات الأجنبية

وفي وقت سابق واصل الجيش الروسي تقدمه في الأراضي الأوكرانية، صوب العاصمة كييف، لليوم السادس على التوالي، بعدما تمكن الثلاثاء، من السيطرة على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا الواقعة قرب شبه جزيرة القرم، في وقت حدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 5 مطالب مقابل وقف إطلاق النار، بمقدمتها احترام اعتبارات الأمن الروسي.
وبالتزامن مع توالي العقوبات الدولية على روسيا ردًا على العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو من جانبها «دفاعًا عن أهالي إقليم دونباس»، واصل الجيش الروسي تحركه للسيطرة علي أوكرانيا عبر عدة محاور، بما في ذلك من القرم.
وطالب رئيس بلدية خيرسون، إيجور كوليخايف من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 280 ألف نسمة عدم مغادرة منازلهم، قائلًا: «أنا مسؤول عن حياتكم.. والقيمة الأهم التي تمتلكها هذه المدينة هي حياتكم. هذه ليست معركة إنها حرب».
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