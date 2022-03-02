زيلنيسكي من داخل مقره.. لا يمكن للعالم أن يفقد أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 10:44 مساءً

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إحراز تقدم يذكر في المحادثات بين بلاده وبين روسيا، طالما استمرت هجمات موسكو على المدن الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في مقابلة حصرية نادرة مع وكالة رويترز وشبكة “سي أن أن” من قبو داخل مجمع حكومي في العاصمة كييف، يخضع لحراسة مشددة، ويقود جيشه منه، إنه “على الجميع أن يتوقف عن القتال وأن تعود روسيا إلى تلك النقطة التي بدأت منها قبل خمسة أو ستة أيام”.

والاثنين، أجريت محادثات، هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي، بين وفدين من البلدين في منطقة حدودية مع بيلاروس، لم تثمر عن نتائج ملموسة، فيما قال الجانب الروسي إن جولة أخرى من المحادثات ستعقد غدا الأربعاء، في حين لم يؤكد ذلك الجانب الأوكراني بعد.

وقال زيلينسكي: “أعتقد أن هناك أشياء أساسية يمكنك القيام بها، إذا فعلت هذا، وهذا الجانب يفعل ذلك، فهذا يعني أنهم مستعدون للسلام. إذا كانوا (غير مستعدين)، فهذا يعني أنك تضيع الوقت فقط.”

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر أن أوكرانيا تضيع وقتها بالتحدث مع روسيا، قال: “سنرى”.

وحث زيلينسكي نظيره الأميركي، جو بايدن، على إيصال رسالة قوية و”مفيدة” بشأن الغزو الروسي في خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه مساء الثلاثاء.

ونال زيلينسكي إشادة عالمية لمواجهته الغزو الروسي، بعد أن رفض عروض الاستسلام، ووجه رسائل متكررة شجاعة لشعبه بدلا من ذلك، يحثه فيها على الصمود والمقاومة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نال زيلينسكي ترحيبا حارا بعد طاب مؤثر أمام البرلمان الأوروبي عبر تقنية الفيديو، حيث قال للمندوبين: “نحن نكافح من أجل حياتنا”.

وردا على سؤال من سي أن أن، عن تحوله من ممثل كوميدي إلى زعيم في زمن الحرب، أجاب زيلينسكي: “إنه أمر خطير للغاية، هذا ليس فيلما أبدع فيه، أعتقد أن أوكرانيا هي المبدعة”.

وأضاف: “أوكرانيا قلب أوروبا، والآن أعتقد أن أوروبا ترى أن أوكرانيا شيء مميز لهذا العالم، لهذا السبب لا يمكن للعالم أن يفقد هذا الشيء المميز”.

وهزت ضربات جديدة كييف، الثلاثاء، مع تكثيف روسيا هجومها على العاصمة ومواقع رئيسية أخرى.

وبدا الزعيم الأوكراني متعبا ومضغوطا، لكنه كان ودودا مع أطقم “سي أن أن”، ورويترز، وكشف عن أنه لم ير عائلته منذ ثلاثة أيام.