شكرا لقرائتكم خبر عن «أوك رجب!».. كيف علّقت روسيا على غلق تركيا المضائق أمام سفنها الحربية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستمنع السفن الحربية لـ”الدول المطلة وغير المطلة للبحر الأسود” من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل. وقال جاويش أوغلو “لقد أخطرنا جميع الدول المطلة وغير المطلة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا”، مضيفا “التزمنا بما تنص عليه اتفاقية مونترو” التي تمنح تركيا حق التحكّم بعبور هذين المضيقين، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية. وحسب وسائل إعلام فإن نظيره الروسي سيرجي لافروف، رد اليوم الثلاثاء، على القرار التركي بإغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية وغيرها. وفور إخطار لافروف رسمياً بقرار تركيا، علق قائلًا: “أوك رجب!”.

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