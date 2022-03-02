شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. انضمام جنود من الشيشان للجيش الأوكراني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات تابعة لنشطاء أوكرانيين، صورًا من انضمام جنود تابعين للشيشان إلى الجيش الأوكراني، في الوقت الذي يقاتل بجانب الجيش الروسي أكثر من 10 ألف جندي تابعين للجيش الشيشاني.

وأفاد النشطاء أن هؤلاء المجندين هم من المعارضين للرئيس الشيشاني “قديروف”.

وأمس نشرت قناة “سكاي نيوز عربية” مقطع فيديو يظهر وصول القوات الشيشانية المساندة لروسيا إلى حدود العاصمة “كييف” استعدادًا لاقتحام العاصمة.

وتشارك الشيشان بأكثر من 10 آلاف جندي دعمًا للجيش الروسي في حملته العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال رئيس الشيشان، بحسب وكالة “سبوتنيك”: “إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف”.

وأشار قديروف أيضًا إلى أن الجنود الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا “سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة”.