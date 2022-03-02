شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو عن قُرب للحظة نسف مبنى التليفزيون الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة الحرة الأمريكية فيديو متداول، يوثق لحظة قصف مبنى التليفزيون الأوكراني بشكل أوضح ومن مسافة أقرب.
وأدى قصف المبنى إلى انقطاع بث القنوات الأوكرانية، وسط دمار شامل في المبنى، بينما لم تُعلن- حتى الآن- عن خسائر بشرية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو عن قُرب للحظة نسف مبنى التليفزيون الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.