شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو عن قُرب للحظة نسف مبنى التليفزيون الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة الحرة الأمريكية فيديو متداول، يوثق لحظة قصف مبنى التليفزيون الأوكراني بشكل أوضح ومن مسافة أقرب.

وأدى قصف المبنى إلى انقطاع بث القنوات الأوكرانية، وسط دمار شامل في المبنى، بينما لم تُعلن- حتى الآن- عن خسائر بشرية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي.