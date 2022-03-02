شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء «الاتحاد الأوروبي» يوافقون على فرض عقوبات على الإعلام الحكومي الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على فرض حظر على منصتي سبوتنيك وروسيا اليوم الإعلاميتين التي تديرهما الحكومة الروسية، وفقا لما اعلنته الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، ممهدين الطريق لإضفاء الطابع الرسمي على الإجراء واعتماده لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المنصات الإعلامية التي تديرها الحكومة الروسية ليست " منظمات إعلامية تقليدية، ولكنها أداة ضمن صندوق أدوات التضليل المواليه للكرملين".

وتابع المسؤول أن العقوبات لا تشمل الصحفيين الذين يعملون لصالح روسيا اليوم وسبوتنيك، ولكنها تستهدف المشغلين الإقتصاديين في قنوات البث السلكية والأقمار الصناعية والقنوات الرقمية.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الإجراءات المؤقتة، المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، تظل سارية المفعول حتى يتوقف الهجوم ،وتتوقف دعاية تلك المنصات عن استهداف الاتحاد الأوروبي.

وسيجري تكليف منظمي وسائل الإعلام بدول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الحظر، والذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرة في الجريدة الرسمية.