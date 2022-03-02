شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز تعلن إطلاق برنامج "تدريب المحليات" بالبحيرة الخميس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاق أولى فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل للمحليات، والذي تقدمه التنسيقية دعمًا للكوادر بمراكز محافظة البحيرة، بدءًا من الخميس القادم حتي السبت.

وقالت النائبة رشا فايز كليب إنه تم إجراء مقابلات لعدد كبير من المرشحين، والذين اجتازوا مرحلة التقديم الإلكتروني، وانطبقت عليهم معايير وشروط التقديم، مشيرة إلى تنوع التوزيع الجغرافي للمرشحين، حيث شمل مراكز " أبوحمص، كفر الدوار، أبو المطامير، شبراخيت، كوم حمادة، دمنهور، إيتاي البارود، الرحمانية، حوش عيسي، المحمودية، رشيد".

ويذكر أن نادى مدربى التنسيقية قد بدأ خلال فترة سابقة فى التحضير والإعداد لبرنامج "تدريب المحليات"، والذى من المقرر أن يكون فى دوائر نواب التنسيقية فى جميع المحافظات، وكان قد تم تحديد عدد من المعايير الواجب توافرها فى المتقدمين لهذا البرنامج، من أهمها أن يكون المتقدم فى الفئة العمرية من 21 إلى 40 عاما وأن يكون له سجل فى العمل السياسى أو العمل العام والخدمى، وبالفعل سجل عدد كبير من الراغبين فى حضور هذا البرنامج، ثم جاءت مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المناسبة بما يتوافق مع المعايير التى تم وضعها من خلال فريق عمل نادى مدربى التنسيقية.