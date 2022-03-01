شكرا لقرائتكم خبر عن جنود روس توقفت دباباتهم بسبب نفاذ الوقود.. هذا ما فعله مواطن أوكراني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد غير متوقعة تزامنا مع الأزمة الأوكرانية والتدخل الروسي في أوكرانيا.

ووثق المقطع، وقوف عدد من الجنود الروس بجانب دباباتهم بعد أن نفذ منها الوقود، وعجزوا عن الحركة بها.

ومر بجوارهم مواطن أوكراني، فسألهم عن سبب وقوفهم هكذا، حيث أخبروه بنفاد الوقود، فعرض عليهم أن يسحبهم ودبابتهم بسيارته لإرجاعهم للحدود الروسية!

يذكر أن روسيا، بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو على “فيسبوك”: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.