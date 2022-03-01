شكرا لقرائتكم خبر عن الاضطرابات الجوية المتوقعة ستمنح أوكرانيا أسبوعا من هذه الفرص النادرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أكد الجنرال المتقاعد ديفيد سان كليمنتي أنه “عادة ما تعطي الظروف الجوية المضطربة الأفضلية للمدافع، فيما يتعلق بالعمليات الجوية”؛ بحسب فوكس نيوز.

وبحسب التوقعات فسوف تتعرض أوكرانيا لتساقط الثلوج هذا الأسبوع، ما قد يؤثر على العمليات الجوية؛ ويمنح أوكرانيا فرصة هامة وتفوقا.

وأضاف كليمنتي أن الطائرات الهجومية الروسية ذات الأجنحة الثابتة ستواجه صعوبة بالغة في تجنب التضاريس وتحديد الأهداف، وضمان عدم وجود نيران صديقة أثناء عمليات الهجوم، مع ضعف الرؤية التي تقل عن ميلين.

وكشف كليمنتي بأن «القوات الأوكرانية على دراية؛ ليس بالتضاريس فقط، ولكن أيضا بما يمكنها وما لا يمكنها الإفلات منه، عندما يصبح الطقس مضطربا.

وأكد كليمنتي أن المدافع على معرفة ودراية بالتضاريس بشكل أفضل من المهاجم، فلديه الأفضلية. هذه القاعدة نفسها تنطبق على طائرات الهليكوبتر الهجومية.

وأضاف كليمنتي “العديد من صواريخ أرض- جو الأوكرانية موجهة بالرادار، ولا تتأثر بالطقس، ما يجعل الأمر صعبا على الروس”.

وتابع: “إذا احتاجت الطائرات الروسية إلى الاقتراب من الأهداف بسبب ضعف الرؤية، فإنها تصبح عرضة لصواريخ (سام)، والتي يتم توجيهها بشكل أساسي بواسطة الأشعة تحت الحمراء”.

وأشار كليمنتي إلى أن “الروس يملكون أيضا الأسلحة الموجهة، تماماً مثل الولايات المتحدة، لذلك لن يتأثروا بسوء الأحوال الجوية عند استهداف موقع ثابت”.