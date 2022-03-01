شكرا لقرائتكم خبر عن دفعهم العوز للنوم في هذا المكان.. تفاصيل مأساة احتراق 11 شابا بدمشق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أفادت وزارة الداخلية السورية، بوفاة 11 شخصا على الأقل جراء حريق اندلع فجر اليوم الثلاثاء داخل مركز تسوق في وسط دمشق.

وقد احترقت واجهة المركز المؤلف من ست طبقات احترقت تماما؛ وتضرر جراء النيران أكثر من ثلاثين محلا وواجهة تجارية داخل المركز وفي محيطه.

وتعليقا على الحادث المروع كتب نشطاء على مواقع التواصل “ما الذي يجعل عمالا وموظفين ينامون في مكان عملهم! بالتأكيد الظروف المعيشية الصعبة؛ دفعت إلى النار 11 شابا قضوا متفحمين في حريق مول الحمراء بدمشق”.

وعمل فوج إطفاء دمشق بالتعاون مع فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الهائل، مطالبين السكان بالابتعاد عن المكان.

وقال رئيس قسم الإسعاف في مستشفى المجتهد الدكتور محمد أبو الريش أن «سبع جثث متفحمة» كانت قد وصلت صباحا الى المستشفى.

فيما أشار قائد شرطة دمشق إلى أن سبب الحريق داخلي؛ مرجحا أن تكون النيران قد امتدت بسرعة نتيجة المواد والمعروضات وطبيعتها القابلة للاحتراق السريع.