شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية تصدم أوكرانيا: انضماكم للاتحاد الأوروبي مستحيل لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجهت النمسا، اليوم الثلاثاء، صدمة كبيرة إلى أوكرانيا التي تأمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت بعد توقيع الرئيس الأوكراني على طلب الانضمام أمس.

وشدد المستشار النمساوي “كارل نيهامر”، على استحالة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الراهنة.

وقال: “يمكنني أن أفهم رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العاطفية ومطالبه، لكن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليست الوسيلة الصحيحة لتحقيق ما نصبوا إليه الآن”.

وأضاف: “الأمر يعني تحقيق للتضامن والشراكة مع أوكرانيا بأكثر الطرق تعقيدا وغير بيروقراطية”.

وتابع: “مفاوضات الانضمام عملية طويلة ومعقدة إلى ما لا نهاية، والعديد من البلدان تخوضها الآن وعلى سبيل المثال، دول غرب البلقان”.

وأكد أن “موقف النمسا يكمن في أن مسألة الدخول المحتمل معقدة للغاية، فنحن 27 دولة مشاركة، وستكون هناك وجهات نظر مختلفة”.