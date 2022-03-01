شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا:حال سقوطنا «روسيا» ستصبح على حدود الناتو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده إذا سقطت فستصبح روسيا على حدود الناتو ، متابعا: نحتاج لضمانات أمنية إذا

لم يتم ضم كييف لحلف الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس أوكرانيا، في تصريحات صحفية، “نريد وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات، مشيرا إلى أن فرض حظر للطيران لا يعني جر الحلفاء للحرب”.

يذكر أن روسيا، بدأت يوم الخميس الماضي عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو على “فيسبوك”: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”، موضحا أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.