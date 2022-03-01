شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول أول طائرة تحمل مقاتلين من هذه الدولة إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت حسابات تابعة لنشطاء في أوكرانيا عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فيديو لوصول مقاتلين لدعم الجيش الأوكراني في حربه ضد الجيش الروسي.
وقال الحساب ناشر الفيديو تعليقًا عليه :” مقاتلين من دولة جورجيا الشقيقة هنا للدفاع عن أوكرانيا ..يداً بيد”.
ويأتي هذا على الرغم من استدعاء رئيس أوكرانيا سفيره من جورجيا بسبب إنشاء حواجز أمام المتطوعين الراغبين في الانضمام للجيش الأوكراني.
وقال رئيس إدارة الحكومة الجورجية، إيليا دارشياشفيلي، إن جورجيا ستواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدات السياسية والإنسانية على الرغم من القرار غير المفهوم الذي اتخذه فلاديمير زيلينسكي باستدعاء السفير الجورجي في كييف.
وقال دارشياشفيلي في فيديو مسجل: “ستستمر جورجيا مرة أخرى في تقديم المساعدة السياسية والإنسانية، والدعم السياسي لأوكرانيا وستقدم المساعدة الإنسانية في حدود إمكانياتها، بالرغم من استدعاء سفيرها”.
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