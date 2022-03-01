شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن أكد استمرار مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي.

وأضاف البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفي استغرق ما يزيد قليلا عن نصف الساعة، وتابع أن الرئيسين بحثا مواضيع من بينها " تصعيد الهجمات الروسية على المواقع التي يستخدمها السكان المدنيون في أوكرانيا"، ومن ضمن ذلك الغارة التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري للهولوكوست بابي يار في العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن تحدث عن استمرار مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها ضد "العدوان الروسي".

وكتب زيلينسكي على تويتر أن الاتصال دار حول الدور القيادي الأمريكي في فرض عقوبات على روسيا، والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في إشارة إلى روسيا:" يجب أن نوقف المعتدي بأسرع ما يمكن"، ووجه الرئيس الأوكراني الشكر إلى الولايات المتحدة على دعمها.

يأتي الأتصال فيما دخل الهجوم الروسي على اوكرانيا يومه السادس، وفرضت الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اخرى عقوبات على موسكو .