تطورات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

فيما يلي نبذة عن التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا: - 9 % ارتفاع النفط وهو أعلى مستوى منذ 2014 - الفحم يصل إلى 300 دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق - القمح عند 990 دولارا وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 - سعر الذهب عند أعلى مستوى له هذا العام - سعر زيت التدفئة يسجل أعلى سعر له في أوروبا منذ 2014 - اليورو عند أدنى مستوى خلال عامين مقابل الدولار - الروبل الروسي يهبط 10 % إلى 112 مقابل الدولار الآن



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