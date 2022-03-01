هذا ما تنتظره “سويفت” حتى تبدأ بتطبيق إجراءاتها على البنوك الروسية المعاقبة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 9:08 مساءً

أوضحت شركة سويفت أنها تنتظر لمعرفة البنوك التي تريد السلطات فصلها عن نظامها للمراسلات المالية العالمية مع بدء تطبيق العقوبات.

واتفق كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، وبريطانيا، السبت، على ضمان عزل بنوك روسية مُختارة عن نظام “سويفت”، للإضرار بقدرتها على العمل على مستوى العالم ردا على حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت سويفت في بيان الثلاثاء: “سنلتزم دائما بقوانين العقوبات القابلة للتطبيق”، وذلك حسب رويترز.

وأضافت “نتواصل مع هذه السلطات لفهم الكيانات التي ستخضع لهذه الإجراءات الجديدة، وسنقوم بفصلها (عن نظامنا) بمجرد تلقي تعليمات قانونية للقيام بذلك”.

وتستخدم البنوك نظام “سويفت”، التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، لإرسال ملايين التعليمات يوميا لدعم تريليونات الدولارات من المدفوعات سنويا في التجارة الدولية.

قائمة البنوك

بدورها أشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فصل 7 بنوك روسية كبرى عن نظام التعامل المالي “سويفت”.

وبحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، في إشارة إلى مسودة الاقتراح، فإن “سبير بنك” ليس من ضمن القائمة.

وتشمل البنوك التي يمكن فصلها عن النظام VTB و Rossiya و Otkritie و Novikombank و Promsvyazbank و Sovcombank و VEB.RF.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمة لا تشمل “سبيربنك” و”جازبروم بانك”، وفقًا لمصادر الوكالة.