300 دبابة.. المخابرات الأوكرانية تكشف حشداً عسكرياً قادماً من بيلاروسيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

كشف أوكرانيا، الثلاثاء عن وجود ما لا يقل عن 300 دبابة من بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن روسيا تعد لاستفزاز متعمد لتبرير دخول قوات بيلاروسيا الصراع، المحتدم منذ نحو أسبوع مع روسيا.

يأتي ذلك فيما نفى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حليف موسكو، تحرك أي من الوحدات العسكرية من قواعدها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يمكن أن يحشد هذه القوات في غضون يومين إلى ثلاثة أيام في حالة الخطر، حسبما نقلت عنه وكالة بيلتا الحكومية للأنباء.

وحذرت روسيا سكان كييف من الفرار من منازلهم اليوم وأمطرت خاركيف بالصواريخ، بينما غير القادة الروس الذين فشلوا في تحقيق نصر سريع تكتيكاتهم لتكثيف قصف المدن الأوكرانية.

وقد أكدت مصادر أوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت مبنى يعمل كبرج إرسال تابع للتلفزيون في العاصمة كييف.

وأعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية مقتل 5 في القصف الروسي على برج التلفزيون في كييف.

وتتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا فيما تفرض دول غربية عقوبات مشددة على موسكو لدفعها لإنهاء الحرب، كما تجري مفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع دون آمال كبرى في التوصل لنتائج قريبة.

ويرى مراقبون أن كييف هدف رئيسي للعملية الروسية لإسقاط النظام المنفتح على الغرب والساعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتتهم الحكومة الأوكرانية روسيا باستهداف المواقع المدنية، الأمر الذي تنفيه موسكو.