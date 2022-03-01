واشنطن تكشف عن سبب فشل تقدم القوات العسكرية الروسية الضخمة باتجاه كييف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

كشفت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن حجم الحشود العسكرية الضخمة التي أدخلتها موسكو إلى الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك لم تحقق تقدما باتجاه كييف في الساعات الـ24 الأخيرة بسبب المقاومة والنقص في الإمدادات اللوجستية.

وأوضح مسؤول رفيع في البنتاغون أن 80 في المئة من القوات الروسية على الحدود باتت داخل أوكرانيا، مؤكداً أن القوات الروسية أطلقت حتى الآن أكثر من 400 صاروخ من طراز كروز قصيرة ومتوسطة المدى.

وكانت تقارير تفيد بحشد روسيا أكثر من 130 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا قبل بدء هجومها واسع النطاق في الرابع والعشرين من فبراير.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن “روسيا تستخدم أكثر من ٧٥ مقاتلة في الغزو، ولدينا مؤشرات على أنها فقدت عددا منها وكذلك فقد الأوكرانيون عددا من مقاتلاتهم”.

غير أن المسؤول البارز أشار إلى أن “الروس يقيمون التقدم الذي حققوه وسيغيرون من خططهم من أجل تخطي العقبات التي تواجههم ولا يزالون يملكون قدرات كبيرة”.

وأضاف المسؤول أن وزارة الدفاع لا تستطيع تأكيد استخدام الروس لأسلحة عنقودية.

وظهرت تقارير تفيد بأن موسكو استخدمت القنابل العنقودية في ثلاث مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت هجومًا بقنبلة عنقودية خارج مستشفى في شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة. أفاد السكان المحليون أيضًا باستخدام الذخائر في خاركيف وقرية كيانكا بالقرب من مدينة تشيرنيهيف الشمالية، على الرغم من عدم وجود تأكيد مستقل.