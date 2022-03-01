شاهد ماذا فعلت مركبة روسية بمواطنين أوكرانيين اعترضوا طريقها؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت حسابات تابعة لنشطاء أوكرانيين، فيديو يرصد لحظة تصدي عدد من المدنيين الأوكرانيين لمركبة روسية بعد دخولها مدينتهم.

وظهر العشرات من المواطنين يحملون أعلام دولة أوكرانيا، يعترضون طريق مركبة روسية تحمل العلامة التي تحملها الآليات الروسية العسكرية، ووقفوا امام المركبة وصعد أحدهم عليها محاولين تهشيمها إلا أن المركبة أسرعت وأطاحت بهم وهربت من المكان.

ووصل الجيش الروسي، الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفقما أعلن رئيس البلدية إيغور كوليخايف.

وقال كوليخايف على “فيسبوك” إن “الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون”، وأضاف: “خيرسون كانت وستبقى أوكرانية”، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ودخلت القوات الروسية أوكرانيا من محاور عدة، بما في ذلك من القرم، منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بإطلاق الهجوم.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في خيرسون، الجيش الروسي يدخل إلى المدينة.

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