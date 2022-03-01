شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترسل 300 مليون يورو مساعدات عاجلة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقدم مساعدات اقتصادية عاجلة بقيمة 300 مليون يورو إلى أوكرانيا؛ كاشفا في الوقت نفسه أن الأزمة الأوكرانية ستستمر لفترة طويلة وسيكون لها عواقب كبيرة على مستقبل أوروبا.
وأضاف كاستكس أن الشعب الروسي سيكون ضحية قرارات رئيسه فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الأخير “كذب” على نظيره إيمانويل ماكرون والمجتمع الدولي وشعبه.
وأشار كاستكس، إلى أنه يجب عدم ترك “أفعال الحرب” تمر دون عقاب، لافتا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر تعزيز مشاركة فرنسا في قوات حلف شمال الأطلسي بدول البلطيق.
وتابع: “سنقدم مساعدات اقتصادية عاجلة بقيمة 300 مليون يورو إلى أوكرانيا”، موضحًا أن الأزمة الأوكرانية ستستمر لفترة طويلة وسيكون لها عواقب كبيرة على مستقبل أوروبا.
ومنذ قليل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الثلاثاء، ضرورة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا، وتسريع العمل لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلنيسكي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه تحدث خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس عن القصف الروسي للأحياء السكنية في المدن الأوكرانية.
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