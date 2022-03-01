سحب الحزام الأسود من بوتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي الذي كان منحه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2013 ، وذلك عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكر الاتحاد في بيان أنه يدين بشدة الهجمات التي تهدد أرواح الأبرياء في أوكرانيا، مضيفا «نأمل في حل سلمي وفوري لإنهاء تلك الحرب .»

ولن يحمل الرياضيون من روسيا أو بي الروس أعلام البلدين، ولن يتم عزف النشيد الوطني للدولتين في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتايكوندو، والتي لن تنظم أي منافسات في البلدين.