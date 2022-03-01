سحب الحزام الأسود من بوتين

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وذكر الاتحاد في بيان أنه يدين بشدة الهجمات التي تهدد أرواح الأبرياء في أوكرانيا، مضيفا «نأمل في حل سلمي وفوري لإنهاء تلك الحرب .»
ولن يحمل الرياضيون من روسيا أو بي الروس أعلام البلدين، ولن يتم عزف النشيد الوطني للدولتين في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتايكوندو، والتي لن تنظم أي منافسات في البلدين.
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