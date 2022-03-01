أوروبا تدرس طلب انضمام أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم » أمس، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ دراسة طلب البلاد للانضمام لعضوية التكتل، وذلك بعد تقديم الطلب رسميا. وكتب رئيس بعثة أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي فسيفولود تشينتسوف على موقع تويتر أن الاتحاد الأوروبي سجل رسميا الطلب الأوكراني. وأضاف تشينتسوف أنه سلم طلب أوكرانيا الذي وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكتب : »تم تسجيل الطلب. وبدأت العملية .

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