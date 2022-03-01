شكرا لقرائتكم خبر طرد قائد أوركسترا روسي من ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرد عمدة ميونخ أمس، القائد الروسي بأوركسترا ميونخ الفيلهارمونية، فاليري جيرجيف، على خلفية دعمه الصريح للرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن عمدة عاصمة ولاية بافاريا ديتر رايتر، أنه أقال جيرجيف بأثر فوري، موضحا أنه لن تقام بعد الآن حفلات لأوركسترا ميونخ الفيلهارمونية تحت قيادته.

وذكر مبررا هذه الخطوة أن جيرجيف «لم ينأ بنفسه بشكل قاطع لا لبس فيه عن الحرب الهجومية الوحشية.