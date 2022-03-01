طرد قائد أوركسترا روسي من ميونخ

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وأعلن عمدة عاصمة ولاية بافاريا ديتر رايتر، أنه أقال جيرجيف بأثر فوري، موضحا أنه لن تقام بعد الآن حفلات لأوركسترا ميونخ الفيلهارمونية تحت قيادته.
وذكر مبررا هذه الخطوة أن جيرجيف «لم ينأ بنفسه بشكل قاطع لا لبس فيه عن الحرب الهجومية الوحشية.
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