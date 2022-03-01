40 ألف يورو للجندي المستسلم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرضت أوكرانيا على الجنود الروس الإفلات من العقاب والحصول على أموال حال استس المهم. وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك « :» حددوا خياركم. اخرجوا بدون أسلحة وبراية بيضاء .» وعرض على كل جندي روسي مستسلم ما يعادل أكثر من 40 ألف يورو. وتم تمويل الحملة من قبل القطاع الدولي لتكنولوجيا المعلومات. وكتب ريسنيكوف «من يرفض أن يكون شخصا محتلا يساعد في تقريب السلام. لن تكون هناك رأفة لمن يختار طريق المحتل

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