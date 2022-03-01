70 ألف طن أغذية سعودية للأسر المحتاجة بعدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 76 طنا و80 كجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية الشيخ عثمان ومديرية دار سعد ومديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 4.800 فرد. من جهتها، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها الطبية لـ 1.182 مستفيدا في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة حلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير الجاري.



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