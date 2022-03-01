رقابة أممية لمنع تهريب السلاح في الحديدة

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وأفادت بعثة «أونمها» في بيان «إن بيري زار السعودية والإمارات والأردن»، وأوضحت أن المداولات تمحورت حول سبل تكثيف جهود البعثة الرقابية لضمان خلو موانئ الحديدة من السلاح ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وجدد اللواء بيري على أهمية الحفاظ على الطابع المدني للموانئ ومنع المزيد من التصعيد لحماية أهالي الحديدة. وأضاف البيان، «إن بيري التقى في الرياض برئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء محمد مصلح عيظه وكبار المسؤولين والقادة العسكريين السعوديين، وأجرى مباحثات مع السفير السعودي محمد آل جابر، فيما التقى بأبوظبي ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية الإماراتية.
وأجرى المسؤول الأممي، نقاشات معمقة مع الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن، مطالبا باستمرار الدعم لتفويض البعثة لاسيما بعد التحول في المشهد العسكري، بحسب البيان. كما التقى رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي وسفير أيرلندا في العاصمة الأردنية عمان.
وتسلم الجنرال بيري أواخر يناير الماضي مهام عمله كرابع رئيس للبعثة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب اتفاق استوكهولم الموقع بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018م.
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