قتيلان فلسطينيان جراء اعتداء إسرائيلي

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات إسرائيلية خاصة دخلت إلى المخيم بعد منتصف الليلة الماضية واقتحمت عدة منازل في المخيم واحتلت أسطحها، وأطلقت النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، توفي اثنان منهم متأثرين بإصاباتهما.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أحد القتيلين سجين أمني سابق وينتمي لحركة الجهاد، وأن القتيلين سقطا إثر تبادل لإطلاق النار مع قوة من الجيش دخلت المخيم لاعتقال أحد المطلوبين لأجهزة الأمن.
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