الأمم المتحدة: السودانيون قادرون على حل أزمتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس أن حل الأزمة السياسية السودانية يجب أن يأتي من السودانيين أنفسهم. وأوضح أن البعثة أقامت 110 اجتماعات خلال الأسابيع الماضية استمعت خلالها لأكثر من 800 مشارك قدموا من مختلف مدن السودان، وتلقت البعثة حوالي ثمانين مبادرة وطنية مكتوبة بشأن الأزمة السودانية. وتقدم فولكر بالشكر نيابة عن بعثة الأمم المتحدة بالسودان لكل المشاركين في المشاورات التي أطلقتها البعثة خصوصا الشباب والشابات الذين قدموا من خارج العاصمة.

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