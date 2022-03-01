عون يتغزل في إيران ويطالب بعلاقات أكثر تميزا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغزل الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون بإيران، وأكد أن بلاده التي يهيمن عليها حزب الله ترغب في المحافظة على علاقات متميزة مع إيران، مدعيا أنها تمكنت من مواجهة الظروف الصعبة التي مرت بها.

وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، الذي يزور لبنان على رأس وفد من الوزارة لافتتاح «الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان». بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وشدد عون «على رغبة لبنان في المحافظة على أفضل العلاقات مع إيران»، لافتا إلى متابعته تفاصيل المحادثات في فيينا، ومعربا عن أمله في نجاحها «باعتبارها مؤشر سلام ليس لإيران فحسب، بل لكل المنطقة بما يكفل راحة شعوبها وحياتها الهنيئة».

وأعرب عون عن أمله في أن يتمكن لبنان من الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة قريبا، طالبا من الوزير إسماعيلي نقل تحياته إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

من جهته، أكد وزير الثقافة الإيراني أن «زيارته تدل على نية إيران في تعزيز العلاقات الأخوية مع لبنان في كافة المجالات لا سيما منها الفنية والثقافية والفكرية».

وأعرب إسماعيلي عن استعداد بلاده للمبادرة بسلسلة من الإنتاج المشترك في مجال السينما أو دور النشر أو في المجالين الفني والموسيقي، آملا في «أن تتمكن إيران في المستقبل القريب من استضافة الأسبوع الثقافي اللبناني في العاصمة طهران، أو في إحدى المدن الإيرانية الكبرى ليتمكن الشعب الإيراني من التعرف على الإبداعات الثقافية والفنية اللبنانية».