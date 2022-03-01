زيلينسكي: على روسيا وقف قصف المدن الأوكرانية لاستئناف المفاوضات

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على روسيا وقف قصف المدن الأوكرانية قبل بدء محادثات جادة لوقف إطلاق النار، وذلك بعدما لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات هذا الأسبوع عن تقدم يذكر.

وحث زيلينسكي، في مقابلة في مجمع حكومي شديد الحراسة، أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" على فرض حظر طيران للتصدي للقوات الجوية الروسية، قائلاً إن ذلك إجراء وقائي ولا يهدف إلى جر التحالف إلى الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي، الذي رفض عروض مغادرة العاصمة الأوكرانية مع تقدم القوات الروسية، إن أوكرانيا ستطالب بضمانات أمنية ملزمة قانونا إذا أغلق الحلف الباب أمام احتمالات انضمام أوكرانيا لعضويته.