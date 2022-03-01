شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تطالب بالتوسع فى الخدمات المقدمة للاعبين ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من مراكز الشباب بمحافظة سوهاج وذلك للوقوف على أهم المتطلبات التي يحتاجها شباب المحافظة.

وقامت اللجنة بزيارة نادي سوهاج، حيث طالب النائب محمد لبيب، عضو لجنة الشباب، بضرورة إحلال وتجديد حمام السباحة الموجود بالنادي، خاصة أنه مغلق منذ فترة ليست قصيرة.

وعقب الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، ﻿بأن الوزارة حريصة على حل جميع المشكلات التي تواجه الشباب، وسيتم عرض ذلك الأمر على قطاع الرياضة بالوزارة البحث عن آلية سريعة لتشغيل حمام السباحة، مؤكدا أن الوزير وافق على اعتماد إنشاء صالة مغطاة بنادي سوهاج، وذلك لمساعدة الشباب على ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

فيما طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بالتوسع في الخدمات المقدمة للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص أماكن لهم في مختلف الأندية ومراكز الشباب لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وذلك بعدما طالبه بعض أولياء الأمور بالاهتمام بأبنائهم من ذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة الاهتمام باللاعبين المميزين من ذوي القدرات الخاصة ومنحهم الفرصة للانضمام إلى الفرق المشاركة في مسابقات، خاصة أنهم لديهم قدرة على تحقيق إنجازات كبير، وواصلت اللجنة جولاتها بتفقد مركز شباب العيساوي شرق ، وطالب النائب محمد لبيب، إنشاء ملعب متعدد الأغراض لخدمة الشباب ، فضلا عن بناء سور لمركز الشباب ، وهو ما عقبت عليه وزارة الشباب بأنه جاري العمل في إنشاء السور ، على أن يتم إنشاء ملعب اكليريك لخدمة الشباب .

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبد العاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبد الفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبد اللطيف أمين اللجنة.