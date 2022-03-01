شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تنشر فيديو لتنفيذ الوحدات الخاصة مهمة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر تنفيذ الوحدات الخاصة لمهمة في أوكرانيا.

ويظهر المقطع إقلاع مروحية وعلى متنها عدد من الجنود، بالإضافة لعملية الإنزال داخل الأراضي الأوكرانية.

وبدأت روسيا عملية غزو أوكرانيا في 24 فبراير وشنت هجومًا عسكريًا على مئات الأهداف العسكرية والمدنية، ودمرت البنية التحتية للجيش الأوكراني، لكنها تواجه دفاعًا شرسًا من الجيش الأوكراني الذي ألحق بها خسائر فادحة كذلك في العتاد والأرواح.

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