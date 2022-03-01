شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعرض مصارف أمريكية لهجمات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن مصارف أمريكية تعرضت لهجمات إلكترونية.

من ناحية أخرى أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون أن روسيا تستخدم أكثر من ٧٥ مقاتلة في الغزو ولدينا مؤشرات على أنها فقدت بعضا منها وكذلك فقد الأوكرانيون بعضا من مقاتلاتهم.

وأضاف أن الروس يقيّمون التقدم الذي حققوه وسيغيرون من خططهم من أجل تخطي العقبات التي تواجههم ولا يزالون يملكون قدرات كبيرة.

وأوضح أن 80% من القوات التي حشدتها روسيا على الحدود باتت داخل أوكرانيا.