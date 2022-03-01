شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تلقي قنبلة على مبنى سكني بكييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قتلت مدنيين في مدينة “دونيتسك” نتيجة قصف مدفعي. فيما أعلن مراسل قناة “الإخبارية” عن أن طائرة روسية ألقت بقنبلة على مبنى سكني بالعاصمة الأوكرانية كييف. في غضون ذلك طالب الجيش الروسي من المدنيين في كييف بالابتعاد عن المواقع الحكومية، لأنها أصبحت مستهدفة بالنسبة لعملياته التالية.

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