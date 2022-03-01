شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية أوكرانية تواجه «جونسون»: أطفالنا تُقتل وأنتم هنا خائفون.. ويُفاجئها برد صادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

واجهت الناشطة والصحفية الأوكرانية داريا كاليتيوك، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمرًا صحفيًا بتصريحات لاذعة واتهامه بالخوف.

وقالت الناشطة الأوكرانية :” الناتو ليس على استعداد للدفاع لأن الناتو خائف من الحرب العالمية الثالثة لكنها بدأت بالفعل والأطفال الأوكرانيون هم من يتعرضون للقصف”.

وأضافت: أنت تتحدث عن المزيد من العقوبات رئيس الوزراء .. لكن رومان أبراموفيتش- رجل أعمال روسي- ليس معاقبا إنه في لندن، أطفاله ليسوا في القصف أطفاله هنا في لندن”.

وأردفت :” أطفال بوتين في هولندا.. في ألمانيا في القصور.. أين تم الاستيلاء على كل هذه القصور.. لا أرى ذلك”.

ثم دخلت في نوبة بكاء وقالت: أرى أن أفراد عائلتي وأعضاء فريقي .. أقول إننا نبكي لا نعرف إلى أين نهرب.. هذا ما يحدث يا رئيس الوزراء”.

من جانبه رد بوريس جونسون عليها ردًا صادمًا بالقول: أردت فقط أن أقول إنني أدرك تماما أن ليس هناك ما يمكن أن نقوم به”.

وأضاف :” كحكومة المملكة المتحدة لن نستطيع مساعدتكم كما تريدون ويجب أن أكون صادقا بشأن ذلك”.