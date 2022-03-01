شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تتوعد بالرد على طرد 12 دبلوماسيا من بعثتها بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توعدت السلطات الروسية بالرد بعد طرد الولايات المتحدة دبلوماسييها في الأمم المتحدة بتهمة التجسس.

وذكرت السلطات الروسية أن الولايات المتحدة أعلنت أن 12 عضوا بالبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة "غير مرغوب فيهم".

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن أعضاء البعثة تلقوا أوامر بمغادرة الولايات المتحدة بحلول السابع من أذار/ مارس.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تنتهك بذلك التزاماتها بموجب اتفاقيات البلد المضيف".