شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تعلن غرق سفينة تحمل آلاف السيارات الفاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤول بميناء لشبونة، إن سفينة شحن محترقة تحمل آلاف السيارات الفاخرة بما في ذلك بورش وبنتلي غرقت يوم الثلاثاء، قبالة أرخبيل جزر الأزور البرتغالي بعد نحو أسبوعين من اندلاع حريق فيها.

وقال جواو مينديز كابيكاس، قبطان أقرب ميناء في جزيرة فايال، لرويترز إن السفينة فيليسيتي إيس، التي ترفع علم بنما غرقت مع بدء جهود جرها بسبب مشاكل هيكلية سببها الحريق وعنف الأمواج.

واندلع حريق في السفينة التي تحمل حوالي 4000 مركبة من صنع مجموعة فولكس فاجن من ألمانيا إلى الولايات المتحدة يوم 16 فبراير، فيما تم إجلاء طاقم السفينة المكون من 22 فردا في نفس اليوم.

وذكر "كابيكاس" إنه لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب نفطي حتى الآن، لكن هناك مخاوف من أن تتضرر خزانات الوقود حيث كانت السفينة تقع في قاع المحيط الأطلسي على عمق حوالي 3500 متر (2.17 ميل).