إجراء دولي جديد للحد من ارتفاع أسعار النفط

وقالت الوكالة إن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 31، وافقوا على الإفراج عن 60 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية "لإرسال رسالة قوية إلى أسواق النفط" مفادها أنه "لن يكون هناك نقص في الإمدادات".واتخذ مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية القرار في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة برئاسة وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل"، مشيرا إلى أن "أمن الطاقة العالمي مهدد، مما يعرض الاقتصاد العالمي للخطر خلال مرحلة هشة من الانتعاش".

وجاء القرار في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط حيث تجاوز سعر الخام الأمريكي 100 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ عام 2014.