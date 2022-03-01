القضاء التونسي يصدر أحكاما جديدة في ملف "الجرائم الانتخابية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، سلسلة جديدة من أحكامها القضائية في حق عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، والانتخابات المحلية لسنة 2018، وأقرت تسليط غرامات مالية على عدد من المترشحين المتهمين بارتكاب جرائم انتخابية.



وشملت العقوبات رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد الذي فرضت عليه غرامة مالية بـ 40 ألف دينار (حوالي 14 ألف دولار)، وسليم الرياحي الذي تم تغريمه بالمبلغ نفسه، والهاشمي الحامدي الذي غُرّم بـ 30 ألف دينار (11 ألف دولار)، ورئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة بـ 20 ألف دينار (7 آلاف دولار)، والرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي بـ 10 آلاف دينار (3,5 ألف دولار)، ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة ”النهضة“ حمادي الجبالي بـ 5 آلاف دينار (1,75 ألف دولار).