مستشارة الأسد تثير سخرية مواقع التواصل العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت تصريحات لونا الشب المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد سخرية العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكدت أن سوريا جاهزة لمساعدة روسيا في التغلب على العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا.

وأشار البعض إلى أنها تأتي في «سياق مضحك» بينما تساءل آخرون «من يراهن على من؟»، وقالت قناة (الحرة) الأمريكية إن المفارقة في حديث مستشارة الأسد بأن النظام السوري يخضع بالأصل منذ سنوات لعقوبات أوروبية وأمريكية، ما أسفر عن عزله دوليا وداخليا ضمن مناطق نفوذه فقط، فيما يرزح نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في 12 من يناير الماضي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد اعتبر ما يحصل من غزو روسي لأوكرانيا تصحيحا للتاريخ، تعد روسيا أحد أبرز وأقوى حلفاء النظام، ومنذ عام 2015 قدمت له دعما عسكريا ولوجستيا وسياسيا، الأمر الذي ساعد إلى حد كبير في بقائه متماسكا أمام الضربات التي تلقاها أولا من قبل ما عرف سابقا بتشكيلات «الجيش السوري الحر».

وطرح البعض تساؤلا حول: من له القدرة على مساعدة الآخر؟ وما الذي أرادته الشبل من حديثها، وهي التي وصلت إلى منصب «مستشارة الأسد الخاصة»، منذ ديسمبر 2020، لتنشط بعد ذلك بصورة لافتة على وسائل الإعلام السورية الناطقة باسم النظام السوري من جهة، ووسائل إعلام روسية بينها «قناة روسيا اليوم» ووكالة «ريا نوفوستي» ووكالة «سبوتنيك».