شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب التنسيقية يتابع أعمال تطوير كوبري عرابى بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة، بصحبة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور مهندس أحمد صلاح استشاري كلية الهندسة بشبرا، لمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي.

كما التقى النائب محمد عبد العزيز المهندس محمود حمدي المنفذ للمشروع، لمتابعة الخطة الزمينة للمشروع.

وأكد النائب محمد عبد العزيز على ضرورة الانتهاء من المشروع في إطار الخطة الزمنية، وبالمعايير المتعارف عليها، وتطبيق كل معايير الأمان التي أكد عليها استشاري كلية الهندسة لضمان الجودة والحفاظ على المال العام، وأكد النائب محمد عبد العزيز متابعته المستمرة لأعمال المشروع بما يحقق مصلحة أهالي شبرا الخمية.