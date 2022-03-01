مصدر أمني: غلق كلي جديد بشارع الهرم لتنفيذ محطة مترو مدكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مسؤول بمرور الجيزة عن غلق جديد بشارع الهرم، اليوم الثلاثاء؛ تزامنا مع تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

قال المصدر إنه سيتم غلق كلي بشارع الهرم بمنطقة أعمال محطة مدكور بنطاق حي العمرانية، لافتا إلى أن الشركة المنفذة للأعمال تسلمت موقع المحطة في المسافة من ناصية شارع طه حسين مع الهرم حتى ناصية شارع عمر بن أبي ربيعة مع الهرم.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة أنه تم وضع الأسوار والحواجز الحديدية تمهيدا لغلق كلي الاتجاه نحو ميدان الجيزه مع ترك حارة الطوارئ مع استمرار الحركة المرورية في اتجاه الأهرامات.

بدوره، وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم، بتذليل كافة العقبات أمام أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والهرم.

كما اطلع على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق سواء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء في الأعمال الإنشائية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة والأجهزة المعنية بتطبيق خطوط التنظيم بمسار الطريق وعدم السماح بوجود التعديات.