رئيس مركز البحوث الزراعية: سعينا لإنتاج لقاح مضاد لكورونا مصنع محليا بنسبة 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المركز تقدم لمحاولة إنتاج لقاح فيروس كورونا في مصر، في ظل معاناة الوطن من جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين، الثلاثاء، بإجراء الدراسة السريرية من الدرجة الأولى للقاح المصري لمجابهة مخاطر فيروس كورونا "إيجي فاكس"، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة به، والموافقة على بدء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية.

وأوضح سليمان أنه تم اختيار معهد الأمصال لتنفيذ البحوث الأساسية لإنتاج اللقاح، وتم اجتياز اللقاح، ووقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي، وصولا إلى بدء التجارب السريرية حالياً.

وأشار إلى أن الوزارة الحكومية ووزارة الدفاع وهيئة الدواء المصرية قدموا دعما كبيرا لصناعة اللقاحات محليا.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية وممثلي عدد من الجهات المعنية.