إيقاف رئيس مدينة كفرالشيخ لاتهامه بالسطو على أملاك الغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 869 لسنة 2022، بإيقاف شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، من العاملين بدرجة مدير عام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معه في النيابة العامة أيهما أقرب مع صرف نصف أجره.

كانت النيابة العامة ببندر كفر الشيخ أمرت بضبط وإحضار رئيس مدينة كفر الشيخ، وزوجته، واثنين آخرين، لسؤالهم في أحداث القضية رقم 1088 لسنة 2022، حول اتهام رئيس المدينة وزوجته بمحاولة السطو على أملاك في برج المحاسبين على غير الحقيقة، بعد الاستماع لأقوال المساهمين في البرج، وكذا اتهام الاثنين الآخرين بممارستهما أعمال البلطجة مع آخرين إثر الاستعانة بهما من رئيس المدينة وزوجته للتعدي على الغير.

ووفقًا للقرار وجه محافظ كفر الشيخ، إدارة الموارد البشرية بالمحافظة إخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف طبقًا لنص المادة رقم 63 من القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جاء قرار محافظ كفر الشيخ بإيقاف رئيس مدينة كفر الشيخ اللواء شعبان مبروك، بناء على صدور قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية رقم 99 لسنة 2022، بوقف رئيس مدينة كفر الشيخ، 3 أشهر وقفًا احتياطيًا عن العمل، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1088 لسنة 2022 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ.