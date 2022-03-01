ممشى دراجات هوائية لخدمة طلاب جامعة الوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مشروع ممشى دراجات هوائية لخدمة طلاب الجامعة في مقرها الجديد شمال مدينة الخارجة بمنطقة الكيلو 10 بطريق "الخارجة - أسيوط".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، يرافقه رئيس الجامعة، ونائبه المحافظ، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية.

وتفقد الزملوط، الأعمال الإنشائية الجارية بمقر جامعة الوادي الجديد بالكيلو ١٠ بالخارجة، يرافقه الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ.

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة للانتهاء من الأعمال بالمنشآت المختلفة والتي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، حيث تفقد مبنى القياس والتقويم وكلية العلوم وقاعات الاختبارات الإلكترونية والمعامل العلمية المجهزة وقاعات المحاضرات.

وبحث المحافظ التعاون لتدريب واختيار العاملين بالوحدات المحلية بقاعات التدريب المجهزة، وزراعة سياج شجري من مصدات الرياح والأشجار المثمرة بمحيط الجامعة واستكمال ممشى الدراجات وصولاً لمدخل الجامعة لخدمة الطلاب